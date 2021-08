"Cruel Summer" Staffel 2: Besetzung und mögliche Handlung

Keine Anthologieserie

In einem Interview mit "Entertainment Weekly" sprach Showrunnerin Tia Napolitano über die zweite Staffel. "Wir sind in der Anfangsphase. Wir wissen, dass wir eine verwobene Mystery-Geschichte mit vielen Wendungen und interessanten Charakteren erzählen und dabei gleichzeitig über wichtige Themen sprechen wollen, so wie wir es in der ersten Staffel getan haben. Davon abgesehen, ist alles noch vollkommen offen.“

Auch wenn vieles noch offen ist, ist jetzt schon klar, dass der Hauptcast wieder mit an Bord sein wird. Holt tweetete nach dem Staffelfinale, dass man sich nächsten Sommer wieder sehen werde, wodurch Spekulationen, ob die Serie zu einer Anthologieserie werden würde, die ohne zusammenhängende Staffeln funktioniert, obsolet wurden.