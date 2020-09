"Cuties": Wie es zum Shitstorm gegen Netflix kam

Shitstorm

Dieser französische Film ist die wohl mit Abstand polarisierendste Produktion des Jahres. Weltweit gehen Menschen gegen „Cuties“ vor. Unter verschiedensten Hashtags wird auf sozialen Netzwerken zum Boykott von Netflix aufgerufen, Vorwürfe von Pädophilie stehen im Raum und in den USA hat sich der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Ted Cruz in die Debatte eingeschalten. Unter den Youtube-Kommentaren machen sich Verschwörungstheorien breit, in denen der Film mit dem Fall Jefferey Epstein in Verbindung gebracht wird und „Cuties“ Teil eines großen Plans der Eliten sei, um Kindesmisshandlung zu normalisieren.