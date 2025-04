Gute Nachrichten für alle Fans der Geschichten rund um das fiktive bayerische Dorf Lansing: Die beliebte Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" wird auch in den kommenden Jahren auf den Bildschirmen zu sehen sein. Das zuständige Gremium des BR-Rundfunkrats hat in seiner Sitzung am Montag, 31. März 2025, einer Fortführung der Produktion zugestimmt, wie der Bayerische Rundfunk mitteilte.

Damit können insgesamt 395 neue Episoden des erfolgreichen BR-Klassikers gedreht werden, der zudem im Oktober 2025 sein 18-jähriges Jubiläum feiert. Seit dem Start im Jahr 2007 hat sich "Dahoam is Dahoam" zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zu einer der bekanntesten Marken des BR Fernsehens entwickelt. Über 3.500 Episoden wurden bereits ausgestrahlt.