"Damengambit": Die wahre Geschichte hinter dem Netflix-Hit

Woher kommt die Geschichte?

Tevis, der ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Buchs starb, sagte in einem "New York Times"-Interview, dass die Geschichte von Beth auf persönlichen Erlebnissen basiere. "Ich habe zuerst mit meiner Schwester und den Kindern aus der Nachbarschaft angefangen Schach zu spielen", sagte Tevis. "Ich habe einmal 250 Dollar Preisgeld gewonnen und bin in den Rang eines Klasse-C-Spielers aufgestiegen. Ich habe gut genug gespielt, um zu wissen, was ein gutes Spiel ist. Ich kann den durchschnittlichen Schachspieler schlagen, aber habe Angst, gegen die Jungs zu spielen, die am Broadway ihre Schachbretter aufstellen.“

Der Autor hat auch zur Drogensucht der Hauptfigur einen persönlichen Bezug: "Als ich jung war, wurde bei mir ein rheumatisches Herz diagnostiziert und ich bekam in einem Krankenhaus schwere Medikamente verabreicht. Aus dieser Erfahrung kam Beths Drogenabhängigkeit zustande.", sagte Tevis der "Times".

Er fuhr fort: "Ihre Figur zu schreiben war erleichternd. Teilweise war es auch schmerzhaft. Ich habe viel geträumt, als ich diesen Teil der Geschichte geschrieben habe, aber ich habe mir nicht erlaubt, nachsichtig mit mir zu sein." Insgesamt betrachtete Tevis "Damengambit“ als "eine Hommage an kluge Frauen". "Ich mag Beth wegen ihrer Tapferkeit und Intelligenz. In der Vergangenheit mussten viele Frauen ihr Können verstecken, heute ist das anders", erklärte er.