Die "Dancing Stars" laden in der dritten Live-Show am 28. März 2025, um 20.15 Uhr live in ORF 1 und auf ORF ON zur Musical-Night und versuchen Jury und Publikum diesmal mit Cha Cha Cha, Jive, Langsamem Walzer, Quickstep, Paso Doble, Samba, Slowfox, Tango und Wiener Walzer zu überzeugen. Auf welche Darbietungen dürfen wir uns freuen?