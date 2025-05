Wer wird die 16. Staffel des ORF-Tanz-Events "Dancing Stars" gewinnen? Mit jeweils einem American Smooth und ihrem Favorite Dance tanzen Paulus Bohl & Catharina Malek, Aaron Karl & Katya Mizera sowie Simone Lugner & Danilo Campisi am Freitag, dem 23. Mai 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON in Folge 10 um den Einzug unter die Top 2, die schließlich mit einem Showtanz ausschließlich um die Gunst des Publikums um den ersten Platz buhlen. Unterstützt wird die Jury diesmal von Gastjuror und Showstar Bruce Darnell, der zuletzt auch bei "Dancing Stars – Das Casting" am Jury-Pult Platz genommen hat.