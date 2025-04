Die vierten Live-Sendung von "Danging Stars" geht am am Freitag, den 4. April 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON nach dem Motto „Musik aus Österreich“ über die Bühne. Zu Nummern von Udo Jürgens, Wanda, Stefanie Werger, Ina Regen wird getanzt . Auf den Tanzkarten der acht Paare stehen diesmal Cha Cha Cha, Langsamer Walzer, Quickstep, Rumba, Samba, Slowfox und Tango. Wiedervereint am Jury-Pult: Neben Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker ist erstmals Georgij Makazaria Teil der Jury. oderiert wird der ORF-1-Tanzevent wieder von Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.