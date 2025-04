Die sieben verbleibenden Promis legen in der fünften Live-Show nicht nur mit ihren Profi-Partnerinnen und -Partnern eine flotte Sohle aufs Ballroom-Parkett, sondern auch mit Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden. Denn am Freitag, dem 11. April 2025, dreht sich im wahrsten Sinne für die "Dancing Stars" um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON alles um "Family & Friends".