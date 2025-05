Von "How Deep Is Your Love" über "Bésame Mucho" bis hin zu "Tanze Samba mit mir" – Liebe liegt in der Luft, wenn die "Dancing Stars" in der achten Live-Show am Freitag, dem 9. Mai 2025, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON wieder ihr Können unter Beweis stellen.