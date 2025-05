Jetzt haben sie bald ausgetanzt: am Freitag, den 16. Mai 2025, steht bei "Dancing Stars" um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON das Halbfinale bevor. Auch diesmal müssen die vier verbleibenden Paare zwei Tänze präsentieren – darunter einen Contemporary. Als Highlight gibt es zu Beginn des Voting-Teils einen "Show-Tanz" des Tanzsportclubs HSV Zwölfaxing. Der zweifache Vizeweltmeister und 18-fache Staatsmeister Tanzsportclub HSV Zwölfaxing bringt uns mit dem Programm "Momentum" die Welt des Lateinformationstanzes näher. Als Gastjurorin tritt Model, Schauspielerin und Autorin Barbara Meier in Aktion.