Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha und Co – ORF 1 bittet wieder zum Tanz, wenn am 26. Februar 2027 der „Dancing Stars“- Ballroom eröffnet wird! Auch in der 17. Staffel des TV-Events wagen zehn Promis gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern den Schritt aufs Tanzparkett. Fünf davon stehen bereits fest: Musiker Chris Steger , Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl (auch bekannt als Constantly K), Kabarettistin Marina Lacković (auch bekannt als Malarina), die ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner sowie ORF-Meteorologe Marcus Wadsak .

Erste Reaktionen der fünf Promis

Musiker Chris Steger meint in einer Presseaussendung zu seinen künftigen Tanzherausforderungen: „Ich war sehr überrascht und habe mich wahnsinnig gefreut. Man fühlt sich sehr geehrt, dass man gefragt wird. Und man überlegt, ob man mitmacht, weil ‚Dancing Stars‘ ist schon eine harte G’schicht. Mir haben schon einige gesagt, dass man g’scheit trainieren muss. Aber ich freue mich schon, es wird sicher ein Spaß.“ Zu seiner Tanzerfahrung sagt er: „Profitänzer bin ich keiner, Fox kann ich schon ein bisschen. Aber man muss eh gut trainieren und ich hoffe, dass mir meine Tanzpartnerin ,die Wadln virerichtet’. Mit Training kann man da ganz viel wett machen und hoffentlich habe ich als Musiker auch beim Tanzen ein bisschen Rhythmusgefühl.“

Für Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl – auch bekannt als Constantly K – geht ein Traum in Erfüllung: „Ich war im Urlaub und meine Mitarbeiterinnen haben mich angerufen und nur das ‚Dancing Stars‘-Lied abgespielt. Und da hab ich gewusst, jetzt wird’s ernst. Tatsächlich hab ich das schon vor tausend Millionen Jahren in mein Träumebuch hineingeschrieben.“ Tanzerfahrung bringt sie kaum mit: „Ich hab schuhgeplattelt bei mir daheim in Wagrain, aber das war nicht so meins. Und ich war bei den ‚Spice Girls‘ bei uns im Pongau in der Musikhauptschule. Da war ich die Geri und da haben wir auch ein bisschen getanzt. Mir hat das schon immer Spaß gemacht und deshalb freu ich mich schon so drauf, weil ich das lernen möchte.“

Die erste Reaktion von Kabarettistin Marina Lacković – auch bekannt als Malarina – war: „Kurze Überforderung, weil es doch ein sehr umfangreiches Projekt ist, wo ich etwas machen soll, das ich nie gemacht habe. Ich war nicht mal als Kind in einer Tanzschule. Aber dann hab ich irgendwie gefühlt, dass dieses Kind, das nie in der Tanzschule war, es gerne machen würde. Und für dieses Kind in mir tanze ich jetzt mit.“ Zum Tanzen sagt sie: „Ich habe keine Tanzerfahrung und ich glaube damit repräsentiere ich die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass es Standard ist, dass ein Kind Tanzunterricht bekommt. Ich habe nur gelernt ‚Schlange‘ zu tanzen, also den serbischen Tanz, damit man bei Hochzeiten die Eltern nicht blamiert. Mit Paartänzen oder Standardtänzen habe ich keine Erfahrung, aber ein gewisses Interesse war immer da.“

Die sehbehinderte ehemalige Para-Alpin-Skirennläuferin Barbara Aigner freut sich über die Chance: „Das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine Anfrage bekommt – und ich eine Chance kriege, mit meiner Behinderung tanzen zu können. Natürlich habe ich ein bisschen überlegt, weil die Zeit ist schon intensiv, aber ich denke mir, es kann nur cool werden.“ Und weiter sagt sie über das Tanzen: „Tanzerfahrung habe ich nicht wirklich. Ich tanze eher beim Fortgehen, aber sonst nicht viel. Aber aus dieser Erfahrung kann ich nur lernen.“

ORF-Meteorologe Marcus Wadsak: „Meine erste Reaktion war große Freude in der Sekunde gepaart mit Unsicherheit. Ich freue mich, gefragt worden zu sein, da es eine Show ist, die ich mir mit der gesamten Familie seit vielen Jahren sehr gerne anschaue. Und die Unsicherheit kam sofort, welche Figur ich machen werde. Das heißt, ein paar Bedenken waren auch dabei und die Entscheidung habe ich nicht gleich treffen können. Aber als sie gefallen ist, war es pure Freude.“ Tanzerfahrung hat er keine: „Ich habe wie die meisten mit 16 Jahren einen Schul-Tanzkurs besucht, um die Grundschritte zu lernen, das ist aber wirklich schon sehr lange her. Seitdem bewege ich mich gerne zu Musik. Wie viel das mit Tanzen, wie das ‚Dancing Stars‘ erfordert, zu tun hat, bin ich mir nicht sicher.“

Durch die zehn Shows – immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll. Zum Auftakt der Staffel bietet die Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ am Freitag, dem 19. Februar 2027, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON einen Rückblick auf die letzte Staffel und stellt die neuen Promi-Tänzer:innen vor.