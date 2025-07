Was, wenn der wahre Schrecken nicht unter der Wasseroberfläche lauert, sondern darüber? Surferin Zephyr träumt von Freiheit und der perfekten Welle an Australiens Goldküste. Doch nach einer schicksalhaften Begegnung mit einem Serienmörder gerät sie in einen gnadenlosen Überlebenskampf – gefangen auf einem Boot und gejagt von einem Psycho. Was uns in "Dangerous Animals" erwartet, zeigt gleich mal der Trailer :

Darum geht es in "Dangerous Animals"

Zephyr (Hassie Harrison), eine Surferin mit schwieriger Vergangenheit, will an Australiens Goldküste eigentlich für sich bleiben. Nur für Moses (Josh Heuston) scheint sie nach einer romantischen Nacht etwas übrig zu haben. Um sich nicht ihren Gefühlen stellen zu müssen, macht sie sich auf zur nächsten Welle. Dabei gerät sie in die Fänge von Hai-Fanatiker und Serienmörder Tucker (Jai Courtney). Gefangen auf seinem Boot kämpft Zephyr verzweifelt um ihr Leben. Und muss sich dabei nicht nur ihrer Angst vor Haien, sondern auch dem wahren Monster stellen: dem Menschen.

Inszeniert wird der Film von Sean Byrne, der bereits die bei Fans beliebten Filme "The Loved Ones" und "The Devil’s Candy" drehte.