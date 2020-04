Daniel Ebner: "Das ist eine Zäsur"

Eines der ersten großen Kulturveranstaltungen, die in Österreich abgesagt werden mussten, war die Diagonale. Was waren deine Gedanken, als du in den ersten Wochen von diesen Maßnahmen gehört hast? Wie hat euer Entscheidungsprozess ausgesehen das Festival ins Netz zu verlagern?

Der Prozess war ein schwieriger, weil man natürlich zuerst einmal mitkriegt wie nicht nur die Diagonale, sondern auch internationale Festivals, mit denen wir über viele Jahre zusammengearbeitet haben, gezwungen waren diese sehr harten Entscheidungen zu treffen. Auf Grund der Entwicklung war für uns schon sehr früh klar, dass wir eigentlich fast nicht davon ausgehen können, dass das Festival zum geplanten Zeitpunkt stattfinden wird. Wir haben so schnell wie möglich versucht die Lage mit öffentlicher Seite abzuklären, weil wir natürlich Verträge abgeschlossen hatten und die Leute schon mit ihrer Arbeit angefangen haben. Da gibt es natürlich eine soziale Verantwortung gegenüber dem Team und natürlich auch eine Verantwortung gegenüber den Filmschaffenden, das ist schon ein wesentlicher Aspekt. Als Festival sind wir ja im Idealfall sowas wie der Multiplikator für die Filme und die Filmschaffenden. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass die öffentlichen Stellen so toll reagiert haben. Die Stadt Wien und das Bundeskanzleramt haben uns Beide zugesagt, dass wir mit dem Geld rechnen können und damit war uns klar, dass wir die Verantwortung gegenüber dem Team auch wahrnehmen können. Von dem Punkt ausgehend haben wir uns überlegt, was wir machen können damit Filme, die bereits in Rotterdam, Berlin und Toronto gezeigt wurden, nicht zu einer „verlorenen Generation“ werden und von der Bildfläche verschwinden. Wir hatten auch zahlreiche Weltpremieren in der Auswahl und haben da eine gewisse Verantwortung gespürt. Nachdem es mit Oberhausen, GoShort und Shortwaves diese Gespräche über eine digitale Festivalstruktur bereits schon gab, wobei die damals eher als Verknüpfung für Branchenmitglieder gedacht war, hatten wir zumindest schon so eine gemeinsame Basis, von der aus man versuchen konnte eine gemeinsame Lösung zu finden, um die Filme, die ja schon alle gesichtet und ausgewählt waren, auch zugänglich zu machen.