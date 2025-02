In "Unglaubliche Entdeckungen mit Danny Trejo" widmet sich der "Machete"-Star faszinierenden Geschichten hinter bedeutenden Entdeckungen, von verborgenen Schätzen und heiligen Objekten bis hin zu unterirdischen Tunneln und historischen Artefakten. The HISTORY Channel startet das neue Doku-Format am 16. April in deutscher Erstausstrahlung.