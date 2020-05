"Dark": Teaser zur letzten Staffel der deutschen Netflix-Serie

Die Netflix-Serie "Dark" führt seit 2017 in ein verworrenes Labyrinth an Zeitebenen. In der fiktiven Kleinstadt Winden in Deutschland verschwinden Menschen. Wie sich herausstellt ist ein Höhlensystem in einem nahen Wald die Ursache. Denn darin befindet sich eine Zeitmaschine, die in bisher zwei Staffeln für jede Menge Verwirrung beim Publikum sorgt. Die dritte und letzte Staffel der wohl erfolgreichsten Netflix-Serie aus Deutschland startet auf der Streaming-Plattform am 27. Juni. Hier ist der erste Teaser-Trailer:

Dark, Staffel 3 – Ankündiung