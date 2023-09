Die vierte Staffel der Erfolgsserie "Das Boot" (seit 2018) ist ab 23. September bei Sky und Wow zu sehen. Den vielfach ausgezeichneten (Deutscher Fernsehpreis, Bayerischer Fernsehpreis, Romy) Vorgängerstaffeln stehen die sechs neuen Episoden in Spannung und Grausamkeit von Minute eins an in nichts nach. Erzählt wird diesmal vom immer brutaler werdenden U-Boot-Kampf im Mittelmeer, von heimtückischen Intrigen in Berlin und von einem Widerstand, der sich rund um einen gewissen "Fidelio" formiert.

Hier ist der Trailer: