Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte: Elordi in Endzeitfilm

Unser Planet ist wieder einmal ins Chaos gestürzt - und zwar gründlich. Ridley Scotts "Das Ende der Sterne wie Big Hig sie kannte" ist ein epischer, postapokalyptischer Thriller, der eine Welt zeigt, in der Überleben zum Instinkt geworden ist – und Menschlichkeit zur bewussten Entscheidung. Welche Stars hier durchzuhalten versuchen, zeigt der erste Trailer :

Darum geht es in der Bestseller-Verfilmung

Ridley Scott erzählt die Geschichte von Hig, einem jungen Piloten, der sich gemeinsam mit dem militärischen Überlebensexperten Bangley in einer zerstörten Welt ein abgeschottetes, effizientes Zuhause geschaffen hat. Als ihn eine geheimnisvolle Funkübertragung erreicht, bricht Hig zu einer gefährlichen Reise ins Unbekannte auf – auf der Suche nach der Hoffnung und Menschlichkeit, an die er noch immer glaubt.