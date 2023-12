"Das Erwachen der Jägerin"-Trailer: Daisy Ridley in Rachethriller

Rachethriller

Daisy Ridley in einem Film, in dem es um das Erwachen einer neuen Hoffnung geht? Das kommt uns doch bekannt vor! Diesmal streift die "Star Wars"-Heldin jedoch nicht durch fremde Galaxien, sondern durch die nordamerikanische Moorlandschaft. An ihrer Seite sind Ben Mendelsohn und Garrett Hedlund zu sehen. Der Film basiert auf Karen Dionnes Roman "The Marsh Kings Daughter" und wurde von "Limitless"-Regisseur Neil Burger für die Leinwand adaptiert.

Die Handlung wirkt jedoch sehr generisch. Es werden die gewohnten Genreklischees bedient und auch die Actionsequenzen wirken nicht allzu packend. Es scheint unwahrscheinlich, dass hier ein noch unentdecktes Filmjuwel lauert, doch mit Daisy Ridley in der Hauptrolle könnte ein glaubwürdiger emotionaler Kern in der Geschichte stecken.