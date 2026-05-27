Lucy Frickes Bestseller-Roman "Das Fest" kommt ins Fernsehen. Im Auftrag des Hessischen Rundfunks (hr) laufen seit einigen Wochen die Dreharbeiten in Berlin. In der Hauptstadt spielt auch die Romanvorlage. Noch bis zum 19. Juni wird gedreht, die Ausstrahlung als ARD-Mittwochsfilm ist für 2027 geplant. Die Regie führt Rick Ostermann; das Drehbuch stammt von Lucy Fricke selbst, gemeinsam mit David Ungureit. Produziert wird der Film von Senator Film Produktion im Auftrag des hr.

In der männlichen Hauptrolle ist Hans Löw zu sehen. Er spielt Jakob, ein Mann, der seinen 50. Geburtstag am liebsten einfach ausfallen lassen würde. Kein Kuchen, keine Gäste, kein Tamtam. Jakob bevorzugt Einsamkeit und Selbstmitleid, darin, so heißt es in der Produktionsbeschreibung, hat er reichlich Übung.