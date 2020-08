Das Filmfestival Kitzbühel lockt mit Bergpanorama und Autokino

Special Screenings, Spotlights & Co

Das Kino am Berg präsentiert in diesem Jahr in Kooperation mit FISA – Filmstandort Austria anlässlich dessen 10-Jahres-Jubiläums die Österreichpremiere der Komödie „Downhill“ von Oscar-Preisträger Nat Faxon und Jim Rash mit Julia Louis-Dreyfus und Will Ferrell, die zur Gänze in Tirol und Wien gedreht wurde. Trotz der bereits 26 Vorstellungen des FFKB-Drive-In von Mai bis Juni diesen Jahres gibt es bereits zum sechsten Mal auch in der Festivalwoche ein Autokino am Hahnenkammparkplatz: Während des Festivals ist dort als Österreich-Premiere Alexander Schuberts Spielfilmdebüt „Faking Bullshit“ zu sehen, in dem vier Provinzpolizisten die bevorstehende Schließung ihrer Station mit viel krimineller Energie zu verhindern versuchen.