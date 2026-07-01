Das große Backen Österreich: Patissière Eveline Wild in der Jury

Wer kann mit Geschmack und Kreativität brillieren und sich an die Spitze der Hobby-Bäcker:innen backen? Dieser Frage ist ab Herbst 2026 eine neue Backshow bei JOYN & PULS 4 auf der Spur. Das Format „Das große Backen Österreich“ verwandelt die heimische Küche in den heißesten Back-Spot des Landes. Auch die erste Jurorin steht bereits fest.

Eveline Wild in der Jury Die vielfach ausgezeichnete österreichische Konditorweltmeisterin, Patissière und bekannte Fernsehköchin Eveline Wild bringt nicht nur Expertise, sondern auch spürbare Leidenschaft in die Backstube von „Das große Backen Österreich“. Woche für Woche treten acht leidenschaftliche Hobbybäcker:innen in sechs Folgen gegeneinander an. Der Weg an die Spitze ist kein Zuckerschlecken: In jeder Folge warten herausfordernde Aufgaben, die handwerkliches Können, Kreativität und starke Nerven erfordern. Die Jury rund um Star-Patissière Eveline Wild nimmt dabei jedes Werk genau unter die Lupe. Die österreichische Version übernimmt den Spirit des Originals: mit eigener Handschrift, österreichischem Charme und neuen kreativen Herausforderungen.

Bewerbungen für die Teilnahme bei „Das große Backen Österreich“ Interessierte Hobbybäcker:innen können sich seit dem 19. Juni bewerben. Bewerbungen sind via www.joyn.at/mitmachen möglich. Doch damit nicht genug: Zusätzlich wird „Café Puls“ aus allen möglichen Kandidat:innen eine Person in die Show entsenden.