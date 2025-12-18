"Das große Promibacken" geht im kommenden Jahr bereits in die zehnte Runde. Wie der Sender Sat.1 bekannt gab, startet die Jubiläumsstaffel am 11. Februar 2026 um 20:15 Uhr. Zehn prominente Hobbybäcker wetteifern dann wieder um den begehrten goldenen Cupcake - und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Diese Promis treten zum Backen an Mit dabei ist Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (33), die sich ebenso der süßen Herausforderung stellt wie Ex-Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer (60). Auch Zirkusartist René Casselly (29), der das Publikum sonst mit Akrobatik begeistert, will nun am Backofen glänzen. Gleich zwei bekannte TV-Gesichter aus dem Moderationsbereich treten gegeneinander an: Arabella Kiesbauer (56) und Alexander Mazza (53) tauschen das Mikrofon gegen den Schneebesen. Aus der Schauspielriege sind Anne-Sophie Briest (51) und Rebecca Immanuel (55) dabei. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Entertainer Maximilian Arland (44), Comedian Thomas Hermanns (62), sowie Autorin und Beziehungsexpertin Paula Lambert (51). In der Berliner Malzfabrik werden sie alle zeigen müssen, was sie in der Küche draufhaben.

Bekannte Jury bewertet die Backkunst An der Besetzung der Jury ändert sich auch in der Jubiläumsstaffel nichts. Die Präsidentin des Deutschen Konditorenbundes, Bettina Schliephake-Burchardt (54), und Sterne-Pâtissier Christian Hümbs (44) bewerten die Kreationen der Promis. Geschmack, Kreativität und handwerkliches Können stehen dabei im Fokus. Durch den Abend führt wie gewohnt Enie van de Meiklokjes (51). In der vergangenen Staffel sicherte sich Amira Aly (33) den Sieg mit beeindruckenden 19 von 20 möglichen Punkten. Sie setzte sich gegen Konkurrenten wie Vincent Gross (29) und Bruce Darnell (68) durch. "Das große Promibacken" ist seit 2017 ein fester Bestandteil im Sat.1-Programm. Die Muttersendung "Das große Backen" läuft sogar bereits seit 2013, ein weiterer Ableger ist seit 2019 "Das große Backen - Die Profis" mit echten Konditoren.