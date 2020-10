Das "Kaiserschmarrndrama" wird nun noch später serviert

Die Verbrechensaufklärung muss 2020 in Bayern leider warten. Nachdem der ursprüngliche Sommer-Start wegen COVID-19 auf November verschoben wurde, kann nun dieser Termin ebenfalls nicht eingehalten werden. Aufgrund der Kinoschließungen in Deutschland wird "Kaiserschmarrndrama" auch in Österreich nicht wie geplant am 12. November in den Kinos starten.