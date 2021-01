Das Max-Ophüls-Filmfestival geht erstmalig online

Das 42. Filmfestival Max Ophüls Preis (MOP) in Saarbrücken ist am 16. Jänner erstmals online gestartet worden. Dabei erhielt der Regisseur, Fotograf und Produzent Wim Wenders ("Der Himmel über Berlin") den Ehrenpreis für seine Verdienste um den jungen deutschsprachigen Film. Die Preisübergabe war zuvor in Berlin aufgezeichnet worden.

Die 42. Ausgabe des MOP findet bis zum 24. Jänner wegen der Corona-Pandemie erstmals als reines Online-Festival statt, die Reden und Interviews für die Eröffnungsveranstaltung waren in Saarbrücken bereits vorproduziert worden.