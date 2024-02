Die Filmemacherin Katherine Kubler wurde als Jugendliche in die Ivy Ridge Academy gesteckt. Das New Yorker Internat spezialisierte sich auf schwer erziehbare Jugendliche und kapselte sie von ihren Familien ab. Die Academy at Ivy Ridge gab vor, den Jugendlichen mithilfe von therapeutischen Maßnahmen und Freizeitaktivitäten zu helfen. In Wirklichkeit wurden diese in einem sektenähnlichen Programm psychisch und physisch misshandelt.