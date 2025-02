Bevor das "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert, wagt der Streamingdienst RTL+ ein spannendes Experiment: Ab dem 24. Februar 2025 werden in der neuen Reality-Show "Das Sommerhaus der Normalos" erstmals acht Paare ohne Promi-Status im berüchtigten "Häuschen Elend" in Bocholt-Barlo um 25.000 Euro kämpfen. Statt Schauspielerinnen, Models und Influencer treffen dort nun Bankkaufleute auf Zugbegleiter und Immobilienmakler auf IT-Einkäufer.