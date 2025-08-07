Bereits seit Wochen wurde spekuliert, welche Promis mit ihren Partnerinnen oder Partnern 2025 im "Sommerhaus der Stars" mitmischen werden. RTL hat jetzt offiziell bekannt gegeben, wer in der Jubiläumsstaffel zu sehen sein wird. Außerdem geht es schon in wenigen Wochen los!

Vom Schauspieler bis zum Reality-Sternchen

In der mittlerweile zehnten Staffel des Reality-Erfolgsformats des Senders stellen sich ab Mitte September zunächst 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer dem "Kampf der Promipaare". Ins "Sommerhaus" einziehen werden Schauspieler Jochen Horst (63) mit seiner Ehefrau Tina (52), der von den Hot Banditoz bekannte Sänger Silva Gonzalez (46) mit seiner Partnerin Stefanie Schanzleh (37) und Kult-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz (56) mit ihrem Partner Pierre (54).

Reality-TV-Star Paulina Ljubas (28) bringt Tommy Pedroni (30) mit, ihre Reality-Kollegin Tara Tabitha (32) kommt mit ihrem Freund Dennis Lodi (30), Content Creator Ryan Wöhrl (23) hat seine Lina (25) dabei, Influencerin Edda (24) reist mit ihrem Freund Michael (27) an und Calvin Kleinens (33) jüngerer Bruder Marvin Kleinen (30) zieht mit Jennifer Degenhart (27) ein.