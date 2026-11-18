In Richtung Thailand bricht das „Traumschiff“ am Sonntag, dem 22. November 2026, um 20.15 Uhr in einer ORF-2-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON auf, um in einer neuen Ausgabe der beliebten ORF/ZDF-Reihe Halt in „Bangkok“ zu machen. Sowohl auf die Besatzung rund um Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) als auch auf die Reisenden wartet dabei wieder die ein oder andere Überraschung – von Geheimnissen der eigenen Vergangenheit über verborgene Gefühle und ein Jubiläum bis hin zu abenteuerlichen Erfahrungen.

Worum geht es in „Traumschiff: Bangkok“?

Für die junge Arzthelferin Araya Wagner (Mascha Schrader) führt die Kreuzfahrt an den Ort ihrer eigenen Geschichte. Auch wenn sie als Baby vor einem Tempel in Thailand abgelegt wurde, das Bedürfnis, nach ihren Wurzeln zu suchen, hatte die junge Frau bisher nicht. Als Dr. Jessica Delgado (Collien Monica Fernandes) sie dazu bewegt, sich auf die pulsierende Metropole einzulassen, beginnt sie die Stadt ihrer Herkunft mit neuen Augen zu entdecken. Doch Bangkok hält mehr für sie bereit als exotische Eindrücke und spirituelle Orte.

Ein unerwartetes Aufeinandertreffen stellt vieles infrage, was sie über ihre Vergangenheit zu wissen glaubte. Schon länger verbindet Barkeeper Niklas Jost (Tim Seyfi) und Köchin Milena Grosse (Tina Amon Amonsen) eine enge Freundschaft. Aber längst sind tiefere Gefühle entstanden, die beide voreinander geheim halten. Als der junge Koch Julian Faller (Julian Bayer) offen mit Milena flirtet und sie zu einem gemeinsamen Ausflug nach Bangkok einlädt, läuft Niklas Gefahr, die Frau seines Herzens zu verlieren. Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Hanna Liebhold (Barbara Wussow), die mit beiden befreundet sind, schmieden Pläne, um Milena und Niklas aus ihrer Komfortzone zu locken. Geht ihr Plan auf?

Während Oskar Schifferle (Harald Schmidt) mit viel Leidenschaft eine würdige Jubiläumsfeier für Chief-Ingenieur Rainer Brenner (Uwe Preuss) plant, setzt der zurückhaltende Maschinenraumchef alles daran, genau diesem Trubel aus dem Weg zu gehen. Was die meisten an Bord nicht wissen: Brenner hat sich in seinem Büro nicht nur seine eigene kleine Welt geschaffen, sondern auch das Schiff seit vielen Jahren nicht mehr verlassen. Es ist zur Überraschung von Max Parger (Florian Silbereisen) ein seltener Schmetterling, der das Crew-Mitglied das erste Mal in Bangkok wieder an Land lockt. Begleitet wird Rainer Brenner dabei vom Kapitän persönlich. Beide ahnen noch nicht, welche Abenteuer Thailands Hauptstadt für sie bereithält und noch viel weniger, dass die Reise sie auf unerwartete Weise zusammenschweißen wird.