Wenn die eigene Erinnerung zum gefährlichsten Gegner wird: Sechs Monate lang fehlt von Amelie jede Spur. Dann wird ihre Leiche in einem abgelegenen Moor gefunden. Für ihre Tante, die Polizistin Pia Kraus (Julia Koschitz) , steht fest: Sie will den Mörder ihrer Nichte finden. In der ARD Degeto/ORF-Koproduktion „Das Vergessen - Spurlos im Moor“ gerät Pia in einen doppelten Wettlauf mit der Zeit: Während sie immer tiefer in die Geheimnisse ihres eigenen Dorfes vordringt, breitet sich eine persönliche Veränderung wie ein düsterer Schatten über ihre Arbeit und ihr Leben aus. Je näher Pia der Wahrheit kommt, desto mehr gerät ihre eigene Wahrnehmung ins Wanken.

Das sagt Koschitz zu ihrer Rolle

„Das Vergessen - Spurlos im Moor“ ist ein Krimi-Thriller über einen Mord, der eine ganze Dorfgemeinschaft erschüttert und längst verdrängte Geheimnisse ans Licht bringt. Die sechsteilige Serie verbindet einen düsteren Kriminalfall mit einer unheimlichen Spurensuche: Was geschah wirklich in der Nacht, in der Amelie verschwand? Wem kann Pia noch trauen? Und was ist in diesem Dorf über Jahre verborgen geblieben?

Julia Koschitz meint in einer Pressemeldung über ihre Rolle: „Pia hat eine so unumstößliche Mission, dass sie kaum zum Nachdenken kommt. So unbedingt, wie sie ihre Nichte finden will, macht sie sich auf die Suche nach dem Grund für dieses Unglück, weil sie ihrer Schwester diese Antwort nicht schuldig bleiben will. Sie rennt um die Wette mit der Zeit und ihren schwindenden Kapazitäten.“