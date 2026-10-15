„Barbie“-Regisseurin Greta Gerwig bringt C. S. Lewis’ beliebte Geschichte „Das Wunder von Narnia“ („The Magician’s Nephew“) erstmals auf die große Kinoleinwand – in einem mitreißenden Abenteuer, das Träumer jeden Alters dazu einlädt, zu erleben, wie Narnia erschaffen wurde. Zur Einstimmung lassen wir hier gleich den Trailer folgen:

Worum geht es in „Das Wunder von Narnia“?

Statt direkt mit „Der König von Narnia“ („The Lion, the Witch and the Wardrobe“) zu starten, greift der Film weiter zurück und fungiert als Prequel. Er erzählt die chronologisch allererste Begebenheit und damit die Erschaffung der magischen Welt von Narnia.

Die Story ist im London des Jahres 1900 angesiedelt: Dort geraten zwei Kinder durch magische Ringe in eine andere Welt und werden Zeugen, wie der große Löwe Aslan Narnia erschafft. Dabei wird unter anderem auch der Ursprung der Weißen Hexe und des berühmten Kleiderschranks beleuchtet.

Zum hochkarätigen Cast zählen Emma Mackey als Jadis aka. Die Weiße Hexe, Daniel Craig als Andrew Ketterley und Meryl Streep übernimmt die Sprechrolle des Löwen Aslan (eine Entscheidung, die im Vorfeld viel diskutiert wurde, da Aslan in den Büchern traditionell eine männliche Vaterfigur bzw. Allegorie darstellt).