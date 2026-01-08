Will Arnett (55) ersetzt "Stranger Things"-Star David Harbour (50) im kommenden Drama "Behemoth!" von Regisseur Tony Gilroy (69). Nachdem der 50-Jährige das Projekt aus persönlichen Gründen verließ, sah sich Searchlight Pictures gezwungen, nach einem Ersatz zu suchen. Wie das Entertainment-Portal "Vulture" berichtet, trat der Schauspieler aus Erschöpfung zurück, nachdem er in den vergangenen Wochen intensiv für die finale Staffel von "Stranger Things" geworben hatte.

Zum weiteren Ensemble zählen Pedro Pascal, der die Hauptrolle übernimmt, sowie Olivia Wilde, Eva Victor, Matthew Lillard, Margarita Levieva und Alexa Swinton. Die Dreharbeiten zu "Behemoth!" laufen seit Ende Oktober. Da Harbour lediglich wenige Szenen gedreht hat, ist laut "Deadline" kein großer Nachdreh erforderlich. Searchlight hält die Handlung von "Behemoth!" unter Verschluss. Bekannt ist nur, dass sich der Film um einen Cellisten dreht.