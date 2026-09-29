„Day Drinker“-Trailer: Johnny Depp auf Rachefeldzug

Gestaltwandler Johnny Depp wird seinem Ruf wieder vollauf gerecht: Im kommenden Hollywoodfilm „Day Drinker“ von Marc Webb präsentiert er sich grauhaarig, mit struppigem Bart, unheimlichen Augen und hat sich einen starken Akzent zugelegt. Gezeigt werden Kämpfe mit Schusswaffen und Äxten, eine womöglich übernatürlich begabte Cruz und Szenen auf dem Wasser. Depp sagt darin sinngemäß, seine Geschichte sei vielleicht eine Rachegeschichte, vielleicht aber auch eine Geistergeschichte. Doch hört ihn euch gleich mal selber im Trailer an:

In der deutschen Fassung geht da leider viel von der speziellen Stimme verloren:

Worum geht es in „Day Drinker“?

Eine Barkeeperin auf einer Privatyacht (Madelyn Cline) begegnet einem mysteriösen Gast (Depp). Laut offizieller Inhaltsangabe geraten die beiden an eine Kriminelle (Penélope Cruz) und sind auf eine Weise verbunden, die keiner kommen sah. Die Figur von Cline heißt laut Hello Magazine Lorna.

„Day Drinker“ gilt als eine der größten Bewährungsproben für Depps Rückkehr in große Hauptrollen. Für ihn und Cruz ist es der vierte gemeinsame Film nach „Blow“, „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“ und „Mord im Orient Express“.

Der Film startet am 25. März 2027 in unseren Kinos.