"DC Crime": Eigene Serie für Jimmy Olsen aus "Superman"

Im Sommer 2025 kursierten bereits Gerüchte, dass auf den neuen "Superman"-Film eine Spin-off-Serie folgen könnte, die sich auf den Journalisten Jimmy Olsen konzentriert. Dieser wurde im Film von Skyler Gisondo (29) gespielt. Nun bestätigen mehrere Branchenblätter, dass sich die Show tatsächlich in Arbeit befindet. Der Streamingdienst HBO Max entwickelt demnach gemeinsam mit DC Studios eine Mockumentary-Serie mit dem Titel "DC Crime".

Jimmy Olsen, Fotograf des "Daily Planet", ist der Hauptcharakter der neuen Show. Die Serie soll den Berichten zufolge einer True-Crime-Dokureihe ähneln. Olsen untersucht Kriminalfälle aus der Welt der Superhelden und Schurken. In der ersten Staffel soll der Bösewicht Grodd, ein riesiger Gorilla, dessen Stärke seine Intelligenz ist, im Mittelpunkt stehen. Grodd ist einer der bekanntesten Schurken von "The Flash" und besitzt zudem telepathische Fähigkeiten.