DC plant, sechs SuperheldInnen-Filme pro Jahr zu veröffentlichen

Spin-Offs

Nach einem langen Hin und Her wurde "Wonder Woman 1984“ an Weihnachten schließlich sowohl im Kino, als auch auf HBO Max veröffentlicht. Wie oft der Film gestreamt wurde, ist unklar, aber im Kino spielte er fulminante 85 Millionen Dollar ein. "Bei jedem Film, den wir planen, denken wir darüber nach, wie ein potentielles HBO-Max-Spin-Off aussehen könnte“, sagte DC-Chef Walter Hamada und signalisiert damit auch für die Zukunft eine enge Zusammenarbeit mit der Streaming-Plattform. Streaming-Spin-Offs zu "The Batman“(2022) und "Suicide Squad“(2021) sind bereits in Planung.