1988 versetzte Regisseur David Cronenberg ZuschauerInnen mit seinem eher unbekannteren Spielfilm "Die Unzertrennlichen" mit Jeremy Irons in der Doppel-Hauptrolle in Angst und Schrecken. Die Horror-Verfilmung des Romans "Zwillinge" von Bari Wood kam auch bei KritikerInnen gut an, sodass "Die Unzertrennlichen" auch eine Handvoll Auszeichnungen gewann. Nun setzt Amazon Prime Video den Stoff als sechsteilige Serie um, bei der Rachel Weisz in der zwiegespaltenen Rolle ihr Bestes gibt.

Seht euch hier den Teaser-Trailer zu "Dead Ringers" an, der einen bereits den Horror und das Grauen der Serie nahe bringt: