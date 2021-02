"Deadpool”-Macher arbeiten an "Twisted Metal"-Serie

Gaming-Filme

In der Vergangenheit mussten FilmproduzentInnen jedoch schmerzlich feststellen, dass Videospiel-Verfilmungen, ähnlich wie Fußball-Filme, ihre große Fan-Gemeinschaft nicht auf die Einspielergebnisse an den Kinokassen ummünzen können. Ob diese Taktik im TV funktioniert, ist noch ungewiss. Netflix hat mit "The Witcher“ gezeigt, dass es auch in diesem Segment der Filmbranche durchaus Hoffnung gibt.

Wann die "Twisted Metal"-Serie erscheinen oder wie viele Episoden sie haben wird, ist noch unklar.