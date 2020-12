Deepfake und Animation von Queen Elizabeths Weihnachts-Rede

Anlässlich der traditionellen Weihnachts-Rede von Queen Elizabeth II. werden heuer viele Zuschauer nicht schlecht gestaunt haben, falls sie den falschen TV-Sender eingeschaltet hatten. Der britische Sender "4 Friday" brachte nämlich eine Deepfake-Version der echten Ansprache, in der die Queen ein recht unkönigliches Benehmen an den Tag legte. Zunächst kündigte sie an, endlich einmal vom vorgegebenen Skript abzuweichen, um zu reden, wie ihr der Schnabel gewachsen sei. Dann machte sie Witze über Mitglieder der eigenen Familie und führte schließlich sogar einen TikTok-Tanz auf ihrem Schreibtisch auf, während ein royaler Corgi erstaunt zusah.