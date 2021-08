Dennis Rodman bekommt verrücktes "48 Stunden in Vegas"-Biopic

Dennis-Rodman-Biopic

Michael Jordan und Dennis Rodman erzählten bereits in der Netflix-Doku "The Last Dance" über dieses skurrile Wochenende, doch nun bekommt Rodmans Abenteuer einen eigenen Spielfilm gewidmet.

"Dennis hat es abgelehnt, der Herde zu folgen. Dadurch wurde er zur Zielscheibe, aber das machte ihn auch zum Star. Sein Wochenende in Las Vegas war voller Spaß und lustiger Momente, aber stellte auch wichtige Fragen darüber, wie berühmte Personen von den Medien behandelt werden, vor allem wenn sie ihre Individualität derart stark auslebten," sagte Lord Miller, der als Produzent des Projekts fungieren wird, in einem "Variety"-Interview.

Es wurden noch keine Schauspieler bestätigt, aber das Projekt dürfte in den kommenden Monaten Form annehmen und dann dürfte sich zeigen, ob Rodman neben seinen NBA-Trophäen vielleicht auch einen Oscar stehen haben könnte.