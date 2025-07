Wenn man nach einem langen Schlaf erwacht, sollte man sich eigentlich ausgeruht fühlen - doch Ryan Gosling entwickelt in seiner neuen Filmrolle als "Der Astronaut" ein ganz anderes Gefühl in dieser Situation - nämlich Panik. Er befindet sich fast 12 Lichtjahre von der Erde entfernt ganz allein in dem Raumschiff und seine Berufserfahrung mit solchen Fern-Reisen ist verschwindend gering. Wie er in diese Lage kommen konnte, zeigt uns gleich der Trailer: