Als Rapper und kreativer Kopf war Ambudkar schon in jungen Jahren Mitglied von The Beatards, einer New Yorker Underground-Hip-Hop-Gruppe, die mit Künstlern wie Santigold, Azealia Banks, G-Easy, Public Enemy, Questlove und anderen auftrat. Seine Arbeit mit The Beatards verhalf Ambudkar schließlich zum Erfolg bei "Pitch Perfect". Ambudkar spielte die Rolle des Aaron Burr in der Entwicklunsgsphase von "Hamilton". Später traf er mit Lin-Manuel Miranda als Teil der Improvisations-Rap-Gruppe Freestyle Love Supreme, die 2021 mit einem speziellen Tony-Award ausgezeichnet wurde. „Vanity“, Ambudkars Debütalbum als Solokünstler, erschien 2019.