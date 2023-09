"Der Club": Trailer zu Staffel 3 der türkischen Netflix-Serie

Die türkische Netflix-Serie "Der Club" beginnt im Istanbul der 30er Jahre, wo die Jüdin Matilda wegen Mordes verhaftet wird. Ihre in Gefangenschaft geborene Tochter gibt sie zur Adoption frei. Über ein Jahrzehnt später wird Matilda begnadigt und macht sich auf die Suche nach ihrer Tochter. Um sich über Wasser zu halten, arbeitet sie in einem Nachtclub, in dem unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und von einem schöneren Leben träumen.

Nach dem Erfolg der ersten beiden Staffeln, erscheint nun die dritte Staffel.

Hier ist der Trailer zur dritten Staffel von "Der Club":