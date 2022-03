"Der Dissident" auf 3sat: Doku-Thriller zum Khashoggi-Mord

Es ist ein Fall, der weltweit Entsetzen auslöste: Am 2. Oktober 2018 betritt Jamal Khashoggi, bekannter Journalist und Kritiker des mächtigen Kronprinzen Mohammed bin Salman, das saudische Konsulat in Istanbul. Er will Dokumente für die Hochzeit mit seiner Verlobten abholen. Aus dem Verwaltungsgebäude kommt er nicht mehr lebend heraus.

Der Dokumentarfilm "Der Dissident" widmet sich den Hintergründen der Tat und feiert am Mittwoch, den 23. März um 20.15 Uhr bei 3sat seine Free-TV-Premiere.