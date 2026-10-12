„Der Exorzist: Märtyrer“-Trailer mit Scarlett Johansson

Die Dämonen dürfen kommen, denn Regisseur und Drehbuchautor Mike Flanagan kennt sich mit übernatürlichen Bedrohungen aus - immerhin ist er der Schöpfer von Netflix-Erfolgsserien wie „Der Untergang des Hauses Usher“, „Midnight Mass“ und „Spuk in Hill House“; aber auch Kinofilme wie „Oculus“, „Doctor Sleeps Erwachen“, „Das Spiel“ und vor allem „The Life of Chuck“ stammen von ihm. Höchste Zeit also, dass er uns seine Version des Dämonenklassikers vorlegt. Unterstützung erhält er von Scarlett Johansson .

Worum geht es in „Der Exorzist: Märtyrer“?

Johansson spielt Julie Miller, eine alleinerziehende Mordermittlerin der New Yorker Polizei. Vor Jahren hat sie den satanischen Serienmörder „Father Sunday“ gestoppt und wurde dadurch zur Heldin. Nun schreibt ein neuer Killer ihren Namen mit dem Blut eines Messdieners an die Wand einer Kirchenkrypta, und der Fall holt sie wieder ein. Zugleich gerät ihr zwölfjähriger Sohn ins Visier eines Dämons.

Das Werk ist weder ein Remake des Klassikers von William Friedkin noch eine Fortsetzung von „Exorzist: Bekenntnis“ (2023), sondern erzählt eine neue Geschichte im selben Universum. Als Vorbilder nennt Flanagan „Der Exorzist III“ , dazu „Sieben“ und „Das Schweigen der Lämmer“. Er sagt dazu: „Das hat es innerhalb der Franchise noch nie gegeben… die Story ehrt das Vorherige, basiert aber nicht auf Nostalgie .“ Außerdem verspricht er, dass es der bisher gruseligste Film seiner Karriere werden soll. Weitere Rollen haben Chiwetel Ejiofor (als Priester), Laurence Fishburne (als Exorzist), Diane Lane (Julies Mutter), John Leguizamo (Father Sunday), Sasha Calle und Nachwuchsstar Jacobi Jupe („Hamnet“, „Before“).

„Der Exorzist: Märtyrer“ startet am 11.03.2027 in unseren Kinos.