„Der Geier – Blut und Zweifel“: Neuer Fall für Philipp Hochmair

Ein neuer Mord und eine düstere Vergangenheit: „Blut und Zweifel“ beschäftigen Ausnahmekünstler Philipp Hochmair, der am Sonntag, dem 1. November 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON im dritten Fall der erfolgreichen ORF/ZDF-Krimireihe „Der Geier“ als ehemaliger Zeugenschützer alles daransetzt, die Schuldlosigkeit eines früheren Schützlings zu beweisen – und sich dabei der quälenden Frage stellen muss, ob er damals vielleicht den Falschen gerettet hat. Worum geht es in dem neuen Fall?