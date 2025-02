Bis Fantasy-Liebhaber die neuen Episoden zu sehen bekommen, dürfte es aber noch eine Weile dauern - denn erst muss gedreht werden. Der Beginn der Dreharbeiten ist demnach für das Frühjahr in Großbritannien geplant.

Die auf J.R.R. Tolkiens (1892-1973) "Der Herr der Ringe"-Epos basierende Fantasy-Serie "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" geht weiter. Das hat der Streamingdienst Amazon Prime Video offiziell bestätigt. In einer Pressemitteilung wird erklärt, dass sich eine dritte Staffel schon in Vorproduktion befindet.

"Die Ringe der Macht" soll in "legendäre Geschichten" tiefer eintauchen

Bei Amazon Prime Video verspricht man sich offenbar, dass die nächste Staffel neue Nutzerinnen und Nutzer anlockt. Mehr als 170 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer habe man bisher mit der Serie verzeichnen können. Die erste Staffel habe den bisher stärksten Start in der Geschichte des Streamingdienstes hingelegt, mit der zweiten habe sich "Die Ringe der Macht" im vergangenen Jahr zur meistgesehenen fortlaufenden Serie entwickelt. Gleichzeitig sei der Titel "einer der stärksten Treiber" für einen Zuwachs an Mitgliedschaften.

Als Showrunner fungieren J.D. Payne und Patrick McKay, die Regie übernehmen Charlotte Brändström, Sanaa Hamri sowie Stefan Schwartz. Vernon Sanders, Head of Television bei Amazon MGM Studios, zeigt sich "begeistert, dass eine dritte Staffel in Arbeit ist. Das Kreativteam hat eine außergewöhnliche Vision von den Geschichten, die uns bereits verzaubert haben." Man freue sich, "diese epische Reise" fortzusetzen, sowie "noch tiefer in die legendären Geschichten einzutauchen, die Mittelerde geprägt haben".

Details zur Handlung oder zum Cast werden noch nicht verraten. Achtung, Spoiler: Laut eines Berichts des Branchenmagazins "The Hollywood Reporter" wird es wohl einen großen Zeitsprung zwischen den Ereignissen aus der zweiten und dritten Staffel geben. Demnach geht es in den neuen Episoden unter anderem darum, wie Sauron den Einen Ring schmieden möchte.