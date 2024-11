Der Junge & der Oktopus: Festlicher Disney Kurzfilm auf Youtube

"Ein festlicher Disney Kurzfilm: Der Junge & der Oktopus“ folgt der Reise eines Kindes, das während eines Urlaubs am Meer entdeckt, dass sich ein neugieriger Oktopus an seinem Kopf festgesetzt hat. Doch seht selber:

Asad Ayaz, Chief Brand Officer von The Walt Disney Company meint dazu: "Wir freuen uns sehr, mit Taika Waititi an dieser zeitlosen Geschichte über eine Kinderfreundschaft zu dieser magischen Jahreszeit zusammenzuarbeiten."

Der neue Kurzfilm von Disney unterstützt den langjährigen Wohltätigkeitspartner "Make-A-Wish International" in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika.

Viele Disney-Anspielungen für die Fans

Nach seiner Rückkehr baut der Junge eine echte Freundschaft mit dem Oktopus auf, indem er seinen neuen Gefährten in sein Leben an Land einführt, bevor er den liebenswerten Oktopus mit in die Welt nimmt, um die Freude der Ferien zu erleben. Der Junge begreift, wie groß der Wunsch des Oktopusses ist, die Vielfalt der ganzen Welt zu erkunden und schmiedet einen Plan, um diesen Traum wahr werden zu lassen.

Disney-Fans werden es lieben, noch mehr versteckte Überraschungen in dem festlichen Kurzfilm zu finden, unter anderem aus beliebten Filmen wie "Vaiana" (2016), "Lilo und Stitch" (2002) und "Toy Story" (1995).