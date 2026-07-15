„Der Kinderflüsterer“: Trailer zum Netflix-Thriller mit De Niro

Eine klassische Serienkiller-Jagd verbindet sich mit einem generationenübergreifenden Familiendrama. Das wäre die Kurzfassung für den kommenden Psychothriller „Der Kinderflüsterer“. Düster, tiefgründig und hochkarätig besetzt adaptiert Netflix hier den gleichnamigen New-York-Times- Bestseller von Alex North . Zur Einstimmung folgt gleich der Trailer :

Worum geht es in „Der Kinderflüsterer“?

Für Tom Kennedy (Adam Scott) und seinen Sohn Jake (Acston Luca Porto) sollte der Umzug nach Featherbank ein Neuanfang sein. Doch dann wird der Achtjährige entführt – nach dem exakten Muster des berüchtigten „Kinderflüsterer“-Killers. Das Rätsel: Eigentlich wurde der Killer vor 15 Jahren bereits gefasst und müsste im Gefängnis sitzen. Um seinen Sohn zu retten, verbündet sich Tom widerwillig mit seinem Vater (Robert De Niro), zu dem er jeglichen Kontakt abgebrochen hatte …

Der Psychothriller ist ab 28. August 2026 exklusiv auf Netflix verfügbar.