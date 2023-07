"Der König von Palma" Staffel zwei: Zwischen Familiendrama und Crime

Wie geht es in Staffel zwei weiter? Im Jahr 1992 hat Auswanderer Matthias "Matti" Adler sich mit seinem "Bieradler" an der Playa etablieren können. Matti will den Erfolg nutzen und expandieren. Doch die Playa de Palma ist ein hart umkämpftes Terrain und so muss sich der Auswanderer überlegen, wie viel er aufs Spiel setzen will, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Die zweite Staffel werde noch etwas dunkler, als die erste, verrät Makatsch. Die Zuschauer müssten sich auf emotionale Achterbahnen gefasst machen - "Mord, Drogen, Betrug und Liebe und Spannung - alles ist dabei, nur kein wahres Happy End".

Isabell Šuba, Regisseurin von den Episoden vier bis sechs, fügt an, dass Matti dieses Mal "mehr zu verlieren hat, als in der ersten Staffel und darin liegt eine ganz neue Verletzlichkeit". Auch seine Affäre mit Bianca, gespielt von Pia-Micaela Barucki, mache die Situation nicht gerade entspannter. "Seine Frau Sylvie, gespielt von der beeindruckend spielwütigen Heike Makatsch, lässt sich nichts mehr von Matti gefallen. So auch Bianca, die keine Lust mehr hat, Matti blind hinterherzurennen."

Neben Heike Makatsch und Henning Baum sind unter anderem wieder André Hennicke (64), Martin Semmelrogge (67), Eva Mona Rodekirchen (47) und Sönke Möhring (50) dabei. In einer weiteren Rolle spielt in Staffel zwei Sonja Kirchberger (58) Kneipenwirtin Biggi.