Man kann sagen, dass so ein Monstrum erschaffen wurde - und Schuld daran hat ein russischer Reality-TV-Produzent. Zumindest in der Fiktion, denn in Giuliano Da Empolis Roman "Der Magier im Kreml" wird der ehemalige Künstler Vadim Baranov zum Spindoktor eines aufstrebenden KGB-Agenten, Wladimir Putin. Jahre später bricht er schließlich sein Schweigen und enthüllt die Machtmaschinerie, die er selbst mitgeschaffen hat. Regisseur Olivier Assayas hat die Buchvorlage in einen Film verwandelt, der Ein spannendes politisches Intrigenspiel vor dem Hintergrund aktueller politischer Spannungen verspricht. In den Hauptrollen erleben wir Paul Dano, Alicia Vikander und Jude Law - vor allem der Letztere hat sich wirklich eindrucksvoll verwandelt, wie uns bereits der Trailer zeigt:

Worum geht es in "Der Magier im Kreml"?

Russland, Anfang der 1990er Jahre. Die UdSSR ist zusammengebrochen. Mitten im Chaos eines Landes, das sich neu finden muss, macht ein äußerst intelligenter junger Mann, Vadim Baranov, Karriere. Zunächst Avantgarde-Künstler, dann Produzent von Reality-TV-Shows, wird er inoffizieller Berater eines ehemaligen KGB-Agenten, der die absolute Macht an sich reißen soll, dem Mann, der bald als "Der Zar" bekannt sein wird, Wladimir Putin.

Tief im Herzen des Systems wird Baranov zum Strippenzieher des neuen Russlands und prägt Reden, Sichtweisen und Fantasien. Nur eine Figur entzieht sich seiner Kontrolle: Ksenia, eine freiheitsliebende und unabhängig Frau, die die Möglichkeit der Flucht verkörpert – weit entfernt von politischer Macht und Einfluss.

Fünfzehn Jahre nach seinem Rückzug aus der Öffentlichkeit ist Baranov bereit auszupacken. Was er offenbart, verwischt die Grenzen zwischen Wahrheit und Fiktion, Glaube und Strategie.