Darum geht es in "Der Onkel"

Der Spieler Mike Bittini (Michael Ostrowski) erfährt, dass sein Bruder, der bekannte Anwalt Alexander “Sandro“ Bittini (Michael Ostrowski) in ein Koma gefallen ist. Mike wittert die Chance seines Lebens und schleicht sich nach langen Jahren der Abwesenheit unter einem bestechenden Vorwand bei der Familie seines Bruders ein: Er sagt, er will in dieser schweren Situation helfen! ("Wenn du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Onkel her…")

In Wirklichkeit will er sich an den Schätzen seines Bruders bedienen.